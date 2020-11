Roma: Barbone-Zancla (Iv), domenica confusa tra Ztl e rifiuti, capolavoro Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una domenica piena di confusione quella del 15 novembre a causa delle decisioni comunali: limitazioni del traffico in fasce orarie per la domenica ecologica; apertura della Ztl per favorire la circolazione e nel municipio I anche la raccolta domenicale dell'iniziativa 'il tuo quartiere non è una discarica'". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Barbone coordinatore municipale Italia Viva e Valeria Zancla, consigliera Municipio I Italia Viva. "Auspichiamo che la sindaca Raggi non dimentichi di predisporre in tempi brevissimi il rimborso dei permessi Ztl dei residenti e dei commerciati che li hanno acquistati ma che non possono utilizzarli", concludono. (Com)