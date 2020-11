Milano: partito nuovo servizio polizia locale per contrasto truffe anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività della Polizia Locale al servizio delle persone anziane per metterle in guardia dalle truffe più comuni e fornire loro gli strumenti migliori per prevenirle e contrastarle: è entrato in attività un nuovo servizio grazie all'impegno dei Vigili di Quartiere di tutti i Municipi della città. "Una nuova iniziativa, dopo gli incontri organizzati lo scorso anno, che si adatta all'attuale impossibilità di organizzare momenti in presenza dedicati alle persone più anziane - commenta la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza -Anna Scavuzzo -. L'obiettivo è sempre quello, partendo dalla conoscenza di casi e modalità di raggiro, di ridurre il rischio di incappare in truffe, oltre a ricordare a tutte le persone potenzialmente a rischio che non sono sole e che denunciare ed essere aiutati è possibile e molto utile". Il servizio, che proseguirà fino alla fine dell'anno, prevede 280 interventi distribuiti su 11 settimane, mattina e pomeriggio, nelle località maggiormente frequentate dalle persone più anziane, individuate dai Comandi Decentrati della Polizia locale: per esempio i mercati rionali, gli uffici postali, le adiacenze delle chiese. Ogni pattuglia ha con sé un totem con il logo della campagna informativa contro le truffe agli anziani e, avvicinando le persone, spiega loro alcuni semplici accorgimenti per evitare truffe e raggiri e come richiedere aiuto, consegnando un volantino con tutte le informazioni. Gli agenti, un centinaio quelli coinvolti, informano gli anziani sia sul numero telefonico di pronto intervento (112) sia sui contatti con il Pool Antitruffe e con il sostegno psicologico, qualora siano già stati vittima di reato. Infine, viene ricordata anche la possibilità di accedere a un'assicurazione gratuita per le vittime di truffa.(Com)