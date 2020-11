Covid: Giani, in Toscana speriamo di allentare morsa per metà dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di portare la Toscana in zona rossa "è stata presa su dati che vanno dal primo all’otto novembre, dal nove novembre i dati si sono quantomeno stabilizzati, ho visto un cauto miglioramento. A questo punto il provvedimento è preso, a questo punto dobbiamo fare squadra per ritornare a metà dicembre, prima di Natale, ad allentare la morsa e magari tornare in zona arancione se non in zona gialla". Lo ha detto ad "Agenda", su Sky Tg24, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Mi sto impegnando per aumentare i posti letto - ha spiegato - che è uno dei dati che vengono richiesti, per aumentare il tracciamento dove con il lavoro di questi tre-quattro giorni al 65-70 per cento, per consentire alle nostre strutture ospedaliere di respirare e quindi offrire le condizioni per affrontare la pandemia. Poi conta molto il comportamento dei cittadini, ma i toscani sono responsabili, sanno fare squadra nei momenti di calamità". (segue) (Rin)