Covid: Giani, in Toscana speriamo di allentare morsa per metà dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alla domanda sul perché non si aspetti di cambiare zona già tra due settimane, Giani ha spiegato: "il meccanismo previsto dal decreto richiede che per due settimane i dati devono essere costantemente su un livello più basso, per poter rientrare in zona arancione o gialla. Basta che scoppi un focolaio e anche solo per un giorno c’è la punta in alto, quindi è evidente che dobbiamo essere cauti. Andare nella zona più bassa è facile, ma per risalire le condizioni chieste dalle norme sono molto rigorose, quindi non voglio creare illusioni. L’impegno a costruire il centro Pegaso Covid a Prato, il centro pegaso Toscana Nordovest, che assieme significano più di 500 posti letto, realizzare San Miniato, abbiamo attrezzato i Fraticini, il tracciamento che consente di isolare i contagiati e i loro contatti. Questo impegno ce lo stiamo mettendo con grande forza". (Rin)