Brasile: urne aperte per eleggere 5.569 sindaci, le partite di Rio e San Paolo (3)

- Il governatore di San Paolo ha inoltre investito risorse e credibilità politica sullo sviluppo del vaccino anti-Covid sviluppato dalla cinese Sinovac in collaborazione con l'istituto di ricerca scientifica paulista Butantan, attirandosi la critica di Bolsonaro, il cui governo ha invece puntato sul vaccino sviluppato dalla farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford, nel Regno Unito. Bolsonaro ha sempre più sveltao la sua scommessa per Russomanno, arrivando a diffondere sui propri profili social il video con cui l'aspirante sindaco, in sintonia col presidente, proclama come "Dio, la patria e la famiglia" come suoi "pilastri". Al momento però lo sfidante è accreditato dai sondaggi con un ritardo di 19 per cento dei favori. Per quello che viene ritenuto un inevitabile ballottaggio - nessuno si avvicina alla quota richiesta del 59 per cento - saranno importanti i voti degli elettori che al momento promettono di schierarsi con il candidato del Partito socialismo e libertà (Psol), Guilherme Boulos, fermo al 15 per cento delle intenzoni di voto. (segue) (Brb)