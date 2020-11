Brasile: urne aperte per eleggere 5.569 sindaci, le partite di Rio e San Paolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da seguire anche la contesa elettorale per il comune di Rio de Janeiro. Bolsonaro ha deciso a fine ottobre di esplicitare il suo sostengo al Repubblicano Marcelo Crivella, sindaco uscente, ma con il percorso tutt'altro che in discesa. Il favorito pare essere Eduardo Paes, del partito democratico. Covas pounta ad andare al ballottaggio ma la minaccia arriva da Martha Rocha, del Partido Democratico Trabalhista (Pdt): dietro di lei si staglia il profilo del deputato Ciro Gomes, politico di lungo corso e altro possibile aspirante alla presidenza del paese. L'ingresso di Bolsonaro nella campagna elettorale di Crivella è stato a suo modo dirompente. Il presidente è apparso in un video promozionale, ma per più tempo di quanto prevedesse la legge: quaranta dei sessanta secondo della durata del filmato, molto più del 25 per cento concesso ai sostenitori di un candidato. La giustizia è intervenuta per far rimuovere il video mentre i sondaggi descrivono una traiettoria calante per Crivella. (segue) (Brb)