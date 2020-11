Covid: Bergamini (FI), da noi senso responsabilità ma ora Conte ci ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sagge e lungimiranti le parole e le posizioni del presidente Berlusconi che oggi ribadisce la disponibilità di Forza Italia a collaborare per il bene del Paese e a votare un nuovo scostamento di bilancio, se verranno rispettate determinate condizioni, con il senso di responsabilità che ha animato la nostra azione politica fin dall'inizio della pandemia". Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. "Siamo e rimaniamo fedeli alla nostra cultura e ai nostri valori, che sono differenti da quelli delle forze di maggioranza, e la nostra collocazione naturale è e sarà sempre il centrodestra, che Berlusconi ha fondato, ma in un momento così difficile non possiamo tirarci indietro - aggiunge -. E' nostro dovere collaborare. Nessuna poltrona dunque, nessuna richiesta, nessun interesse che non sia quello di contribuire con le nostre idee e le nostre proposte a tirar fuori l'Italia dal dramma sanitario, economico e sociale che sta vivendo. Alla cortesia del premier Conte deve però ora aggiungersi, come chiede giustamente Berlusconi, una reale apertura al dialogo e al confronto. Sono stati fatti innumerevoli errori nella gestione dell'emergenza, se ci avessero ascoltati probabilmente molti se ne sarebbero potuti evitare. Nessuno ha la bacchetta magica e comprendiamo le difficoltà dell'esecutivo ma proprio per questo, con umiltà, dovrebbero imparare ad ascoltare".(com)