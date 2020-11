Roma: comune attiva corso psicologia d'emergenza per gestione incidenti per polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola di formazione capitolina si arricchisce di un nuovo progetto formativo, organizzato in sinergia con l'Ordine degli psicologi del Lazio: si tratta del primo corso in psicologia dell'emergenza, seguito da 51 psicologi del corpo della polizia locale. "Un progetto pensato espressamente per gli agenti che, durante l'attività lavorativa, possono trovarsi a gestire situazioni delicate come quelle dei sinistri stradali gravi. Focus del corso, le modalità di interazione con vittime, familiari ed eventuali testimoni, con i quali si entra in contatto effettuando i primi rilievi sul posto. Lo si apprende da un comunicato del comune di Roma. "I corsisti formeranno a loro volta i colleghi impegnati su strada, preparandoli a sostenere, comunicare e relazionarsi nella maniera più adeguata con quanti restano coinvolti, direttamente o indirettamente, in eventi tragici e inaspettati. Il tutto, allo scopo di attivare un team specializzato nel primo soccorso". (segue) (Com)