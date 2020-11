Roma: comune attiva corso psicologia d'emergenza per gestione incidenti per polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modalità di gestione di un evento drammatico, come nel caso degli incidenti stradali gravi, possono fare la differenza per chi ne resta vittima: di qui la nostra collaborazione con l'Ordine degli psicologi del Lazio, che ringrazio per averci supportati in questo progetto di formazione trasversale degli agenti di polizia locale". Lo dichiara in una nota l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. "Oggi, giornata mondiale delle vittime della strada, accendiamo i riflettori sul tema della guida sicura, e della necessaria preparazione dei professionisti che affrontano situazioni complesse", conclude. (segue) (Com)