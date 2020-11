Roma: comune attiva corso psicologia d'emergenza per gestione incidenti per polizia locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prestare assistenza sulla scena di un incidente stradale significa gestire un complesso insieme di problematiche, relative ad aspetti pratici, sanitari, normativi ed emotivi. In un contesto che richiede scelte rapide e coerenti la competenza psicologica, interessando tutte le dimensioni dell'intervento, può davvero condizionare in modo determinante l'efficacia del risultato". Lo dichiara in una nota Federico Conte, presidente Ordine degli psicologi del Lazio. "Il progetto formativo ideato dall'amministrazione di Roma Capitale in collaborazione con l'Ordine degli psicologi del Lazio intende appunto investire su questo versante: fornendo cioè agli operatori strumenti utili a integrare, sul piano psicosociale, il loro bagaglio di competenze", conclude. (Com)