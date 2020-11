Moldova: candidata presidente Sandu, voto decisivo per futuro del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle elezioni presidenziali del Partito d'azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, ha votato questa mattina al seggio elettorale all'interno del liceo Petru Rareș nella capitale della Moldova Chisianu. "Oggi decidiamo come entrerà la Moldova nel prossimo decennio", ha detto la candidata del Pas Sandu all'uscita dalle urne. "Cari cittadini, oggi tutto il potere è nelle vostre mani. Oggi avete il potere di punire chi vi ha derubato, vi ha mentito, vi ha allontanato da casa. Oggi decidiamo come entrerà la Moldova nel prossimo decennio. Ma per questo dobbiamo andare alle urne. Oggi ho votato per il cambiamento, per una Moldova in cui tutti guardano al domani con fiducia. Ho votato per una Moldova di cui dovremmo essere tutti orgogliosi ", ha affermato Sandu che ha rivolto un appello anche ai dipendenti del sistema pubblico, esortandoli a non farsi usare in tentativi di frodi elettorali. (Moc)