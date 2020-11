Corea del Sud: il governo pensa “seriamente” a irrigidire misure anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 81 i casi registrati a Seul e 41 quelli nella provincia di Gyeonggi, che circonda la capitale. Nelle due aree risiede circa metà dei 51 milioni di abitanti della Corea del Sud. Altri 18 casi sono stati confermati oggi nella provincia di Gangwon. In ragione dell’aumento dei contagi, il governo – riporta l’agenzia di stampa “Yonhap” - sta considerando il passaggio dal livello 1 al livello 1,5 delle norme sul distanziamento sociale: il provvedimento inasprirebbe le misure attuate nei luoghi pubblici per il contenimento del virus. Chung ha invitato i cittadini a indossare in ogni caso le mascherine e a seguire rigidamente le raccomandazioni governative, ricordando che misure più stringenti potrebbero danneggiare l’economia locale. (Git)