Libia: Forum di Tunisi, raccomandazione per quote rosa al 30 per cento

- Nel futuro governo di unità nazionale della Libia la rappresentanza delle donne e dei giovani non dovrà essere inferiore rispettivamente al 30 per cento e al 20 per cento, e uno dei due vice primi ministri dovrà essere una donna. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta delle donne presenti al Foro di dialogo politico in Libia tenuto a Tunisi sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite (Unsmil). “La rappresentanza delle donne non deve essere inferiore al 30 per cento fornendo tutte le garanzie di competenza, comprese le competenze tecniche, le qualifiche accademiche e l'integrità”, raccomandano le 16 firmatarie della dichiarazione. “Uno dei due vice primi ministri dovrà essere una donna al fine di rafforzare e attivare il principio della partecipazione delle donne al processo decisionale e alla costruzione dello Stato”, prosegue la nota. Le 16 firmatarie sui 75 partecipanti al Forum di Tunisi chiedono altresì che lo Stato rispetti le convenzioni e i trattati relativi ai diritti e alla protezione delle donne; adotti le misure necessarie per combattere ed eliminare la discriminazione contro le donne in particolare quelle sopravvissute alla violenza legata ai conflitti; fornisca servizi di supporto psicosociale e legale alle donne sopravvissute alla violenza di genere. “Ci auguriamo che il Foro di dialogo politico contribuisca a sostenere la piena partecipazione delle donne libiche a tutti gli sforzi volti a stabilire la pace in tutta la Libia e guidare il paese sulla via della stabilità e della prosperità”, conclude la dichiarazione.(Lit)