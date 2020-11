Moldova: leader Partito nostro Usatii, "ho votato contro la corruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un voto contro la corruzione in Moldova: lo ha sottolineato, all'uscita dalle urne elettorali oggi a Chisinau, il leader del Partito nostro Renato Usatii che nel primo turno delle elezioni presidenziali in Moldova si è classificato al terzo posto con il 16 per cento dei voti rendendo il suo bacino elettorale decisivo per il ballottaggio di oggi tra il presidente uscente Igor Dodon e la candidata del Partito azione e solidarietà Maia Sandu. "Sono venuto alle urne per votare contro la corruzione, sono venuto per votare per un cambiamento. Ho votato per elezioni parlamentari anticipate, in modo che tutti i cittadini siano orgogliosi di essere moldavi", ha affermato Usatii. Allo stesso tempo, il politico ha affermato di avere "più prove" video sull'acquisto dei voti dei cittadini dalla Transnistria, ma che le pubblicherà in seguito al termine delle operazioni di voto. "Siamo coinvolti nel processo elettorale, in modo da poter documentare tutte le violazioni. Abbiamo almeno 5-6 casi in base ai quali devono essere avviati procedimenti penali nei seggi elettorali in Transnistria ", ha affermato Usatii che nel secondo turno sostiene la candidata del Pas Sandu. (Moc)