M5s: Crimi, indicazione è verso organo collegiale

- Sulla base dei lavori svolti fino ad ora negli Stati generali emerge, rispetto alla direzione politica, "da una parte il principio della condivisione e dall’altra parte la capacità di prendere decisioni ad horas, con l’autorevolezza di poterle mettere in pratica". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi nel suo saluto introduttivo ai 305 rappresentanti che partecipano all'ultima giornata degli Stati generali. "In ogni caso - ha aggiunto - il filo conduttore è quello di andare verso una gestione collegiale, questo è emerso sempre in modo evidente. In tutte le varie proposte - sul tavolo che si è occupato di organizzazione - è emersa la necessità di un soggetto che abbia la massima rappresentatività possibile e inclusivo di tutte le componenti istituzionali, territoriali e anagrafiche".(Rin)