Libia: indiscrezioni dal Forum di Tunisi, Williams vieta Whatsapp e Viber ai delegati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso ieri mattina da “Agenzia Nova” da fonti libiche, la Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli dovrebbero concordare un quadro costituzionale per le elezioni entro 60 giorni: in caso contrario, questo compito spetterà al Foro di dialogo politico. Si tratterebbe, tuttavia, di una forzatura dal momento che la prassi vorrebbe che la Costituzione - che contiene le regole per il voto e le linee guida per il futuro assetto del Paese - sia sottoposta prima a referendum. Venerdì 13 novembre, Williams ha annunciato che le elezioni in Libia si terranno il 24 dicembre 2021, una data storica perché coincide con il settantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese. “E’ un giorno simbolico, un giorno molto importante per i libici ma sarà anche un giorno critico nella storia della Libia, perché sarà un momento, un'occasione, in cui potranno eleggere democraticamente i loro leader e rinnovare la legittimità delle loro istituzioni”, ha detto Williams. Tre giorni prima, l’11 novembre, Williams aveva detto che i colloqui politici sul futuro della Libia in corso in Tunisia "hanno raggiunto una svolta" con "un accordo preliminare su una tabella di marcia" per arrivare a "elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque, inclusive e credibili" entro “18 mesi”. (Res)