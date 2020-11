Difesa: Tripodi (FI), Forze Armate straordinarie, auspico unanimità su programmi di ammodernamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze Armate "stanno svolgendo, anche durante questa seconda ondata pandemica, uno straordinario servizio al Paese. Con uno sforzo logistico di uomini e mezzi su tutto il territorio nazionale davvero encomiabile. E' opportuno dunque che tutte le forze politiche prendano coscienza che il modo migliore per esprimere loro gratitudine con concretezza, è quello di sostenerne la preziosa azione soprattutto nelle aule parlamentari". Lo dichiara la capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, Maria Tripodi. "Auspico che si raggiunga la piena unanimità politica partendo dal voto sui programmi di ammodernamento che ci apprestiamo a votare in commissione, per poi proseguire con le risorse da rimodulare nella Legge di Bilancio", continua Tripodi, aggiungendo che, "come per altro ha ben evidenziato" il capo di Stato di Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, "nel corso della sua ultima audizione, il comparto della difesa ha la necessità di colmare l'ipofinanziamento che ha caratterizzato l'ultimo decennio, con la conseguente cronica incertezza nell'assegnazione delle risorse che ha causato le attuali criticità allo strumento militare. Forza Italia, come sempre è al fianco delle Forze Armate e anche questa volta farà la sua parte cogliendo quello spirito di condivisione nazionale più volte richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". (Com)