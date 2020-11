Legge Bilancio: Berlusconi, siamo disponibili ma a certe condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo disponibili, ma naturalmente a certe condizioni. Voteremo lo scostamento di Bilancio se servirà per esempio a dare immediato indennizzo a chi ha dovuto chiudere la propria attività, a pagare finalmente i debiti della pubblica amministrazione, a coprire un semestre bianco fiscale, sospendendo tutti i pagamenti verso lo Stato almeno per chi è in difficoltà". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al “Corriere della Sera” in cui ribadisce la disponibilità a lavorare sull'emergenza Covid. (segue) (Rin)