Legge Bilancio: Berlusconi, siamo disponibili ma a certe condizioni (2)

- "La situazione sanitaria - precisa - forse non è mai stata così grave, la seconda ondata, un pericolo sul quale avevo messo in guardia, ci ha investito in pieno. Le conseguenze sono drammatiche anche perché non ci hanno dato ascolto, per esempio rifiutando di utilizzare i fondi che l' Europa ci mette a disposizione con il Mes per rinforzare il sistema sanitario. Gli effetti economici dei provvedimenti di chiusura sono gravissimi per molte categorie. Cos' altro occorre per far capire a tutti che questa deve essere la stagione dell' unità e della responsabilità?". Quanto ai rapporti con il premier Giuseppe Conte ha aggiunto: "non da oggi, i rapporti sono molto cortesi. Questo però è il momento di passare dalla cortesia formale, che è un fatto personale apprezzabile, alla disponibilità politica". (Rin)