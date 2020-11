Usa, notte di tafferugli a Washington dopo la manifestazione a sostegno di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disordini e tafferugli si sono verificati ieri a Washington, negli Stati Uniti, dove migliaia di sostenitori del presidente Donald Trump hanno protestato per i risultati delle elezioni del 3 novembre, a loro dire macchiate da brogli. I manifestanti sono venuti a contatto con oppositori del capo della Casa Bianca uscente: i media hanno registrato e immortalato immagini di scazzottate e lanci di oggetti tra le due parti. La polizia ha arrestato 20 persone e due agenti risultano feriti. Incidenti che hanno spinto lo stesso Trump a puntare il dito contro la sindaca del Distretto di Columbia, la democratica Muriel Bowser. “La feccia della sinistra radicale Antifa è stata facilmente respinta oggi dalla grande folla della manifestazione Maga (“Make America great again”) ed è successivamente tornata nella notte, dopo che il 99 per cento dei dimostranti erano andati via, con l’obiettivo di attaccare anziani e famiglie”, ha scritto il presidente uscente degli Stati Uniti.E ancora: “La polizia è arrivata, ma in ritardo. Il sindaco non sta facendo il suo lavoro!”. Le violenze sono scoppiate a seguito di una giornata prevalentemente pacifica. I sostenitori di Trump si sono riversati nelle strade della capitale attorno a mezzogiorno mostrando cartelli che denunciavano irregolarità e brogli che avrebbero inficiato il risultato delle elezioni, dalle quali è emerso vincitore il candidato democratico Joe Biden. Al momento il presidente in carica continua a rifiutarsi di ammettere la sconfitta, bloccando così l’avvio della transizione, e promuove azioni legali in numerosi Stati-chiave per l’esito del voto. (Nys)