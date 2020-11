Covid: Solinas a Rete 4, nessun caso per le discoteche aperte d'estate in altre Regioni, è ricostruzione strumentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto alla riapertura delle discoteche, forse sono sempre stato il governatore più prudente su tutta la linea – ha ricordato il presidente della Regione Sardegna - da quando ho chiesto il certificato di negatività (perché il virus cammina sulle gambe degli uomini non è dentro i luoghi) fino a quando ho adottato, l'11 di agosto, l'ordinanza di riapertura delle discoteche con quattro giorni di ritardo rispetto agli altri governatori, con una conferma della mia condotta più che prudente. L'ordinanza è stata sollecitata dal Consiglio Regionale e da un dibattito consiliare dal quale è emerso un rischio che è stato denunciato, di addirittura un potenziale rischio per l'ordine pubblico se non si fossero riaperti i locali. In Sardegna all'11 agosto c'era una quantità di turisti tale che se non fossero andati nei locali si sarebbero assembrati nelle case, nelle piazze, nelle case private e lì ci sarebbero stati assembramenti fuori controllo. Riaprire i locali con una serie di prescrizioni come io ho fatto, significava garantire una forma di controllo rispetto a questo potenziale negativo". "Le dimissioni del Comitato tecnico-scientifico? Sembra veramente surreale che in 17 regioni su 20 le discoteche siano state riaperte e nessuno si sia chiesto chi abbia espresso pareri e di che segno li abbia espressi – ha puntualizzato Christian Solinas -. Io so solo che la procedura è stata estremamente lineare. C'era una posizione espressa dal Cts sull'apertura delle discoteche il 6 di agosto che prevedeva sei prescrizioni specifiche, sei motivi di maggiore cautela. Il 6 di agosto è stato approvato il nuovo Dpcm e sulla base di questo le altre regioni hanno riaperto le discoteche e io non le ho riaperte. Quattro giorni dopo, a seguito di un ordine del giorno del consiglio regionale ho chiesto che fosse esteso un nuovo testo di ordinanza che recepisse puntualmente tutte le richieste illustrate dal Cts nella loro posizione del 6 agosto e queste sono state tutte integrate. L'11 agosto l'ordinanza è stata inviata a tutti i componenti del Cts". (segue) (Rsc)