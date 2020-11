Covid: Solinas a Rete 4, nessun caso per le discoteche aperte d'estate in altre Regioni, è ricostruzione strumentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto alle dimissioni dei membri del Cts – ha proseguito Solinas - ho grande stima professionale, sono persone molto qualificate, le ho scelte a suo tempo perché avevano un ranking scientifico elevato. I primi due componenti si sono dimessi: a settembre di quest'anno per motivazioni personali e nessuno si ha rassegnato le dimissioni perché le discoteche sono rimaste aperte per quattro giorni ad agosto, se no lo avrebbero fatto allora". "Dovremmo affrontare questa pandemia con una moratoria generale dalle polemiche – ha concluso il governatore sardo - I cittadini sono interessati a capire cosa stiamo facendo per garantire le cure, per garantire il potenziamento dei posti letto e possibilmente per la convivenza fra Covid ed altre patologie che non sono scomparse. Noi in Sardegna oggi ha l'indice Rt più basso d'Italia (e questo dimostra l'inutilità delle polemiche agostane). Non abbiamo ragioni per esultare. Stiamo programmando questi giorni in maniera modulare. In ogni regione si stanno stravolgendo le reti ospedaliere, dobbiamo andare ad integrare meglio il lavoro sul territorio, per intercettare in maniera tempestiva i casi di positività, tracciare, ricostruire, isolare in maniera tale da bloccare i contagi". (Rsc)