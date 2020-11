Medio Oriente: raid israeliani contro Gaza in risposta al lancio di razzi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato nella notte diversi obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta ai razzi lanciati in precedenza contro Israele, mirando alle infrastrutture sotterranee di Hamas e alle postazioni militari del gruppo palestinese. Secondo il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", i razzi di Hamas sono stati lanciati da Gaza nel sud e nel centro di Israele poco prima dell'alba. Le sirene di allarme sono scattate ad Ashdod e nel kibbutz Palmachim e i razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa "Iron Dom". L'agenzia palestinese "Wafa, da parte sua, ha confermato che "gli aerei da guerra e l'artiglieria israeliani hanno effettuato una serie di attacchi su più obiettivi nella Striscia di Gaza sotto assedio, causando danni alle proprietà ma senza vittime". La recrudescenza arriva sulla scia dell'anniversario dall'assassinio dell'alto leader della Jihad islamica palestinese, Bahaa Abu al Ata, ucciso in raid israeliano il 12 novembre del 2019. (Res)