Covid: Mulè (FI), Forza Italia pronta per bene del Paese, ma bisogna essere almeno in due

- Il "combinato disposto" delle interviste del presidente Berlusconi e del presidente del Senato Casellati "sono la manifestazione concreta dei valori e della solidità politica che guidano l'azione di Forza Italia: il richiamo a una nuova stagione di unità e responsabilità, l'invito che alle belle parole di apertura al dialogo dispensate da Conte e Zingaretti seguano fatti concreti e comportamenti coerenti, la necessità di tutelare la salute senza compromettere l'economia (obiettivo totalmente fallito dal governo), tutto questo concorre a creare le condizioni affinché Forza Italia voti positivamente il prossimo scostamento di bilancio". Lo sottolinea in una nota il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè. "Buoni, responsabili, solidali, coerenti sì, fessi no. È giunto il momento - sottolinea Mulè - in cui Conte e il suo esecutivo aprano definitivamente e senza fare il gioco delle tre carte a una disponibilità politica vera di condivisione dei contenuti, più che degli annunci. Forza Italia non vuole nessuna poltrona, nessun governicchio o rimpasto ma solo il bene del Paese che si raggiunge se tutti lavorano nella stessa direzione. Per far questo bisogna essere almeno in due".(Com)