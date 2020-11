Ue: Gentiloni, importanti strumenti sociali messi in campo durante crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea lavora per far partire il Next Generation Eu, dove servono le ratifiche dei parlamenti degli Stati membri e piani nazionali “orientati al futuro e coerenti con i piani europei che ci siamo dati”. Lo ha dichiarato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel suo intervento all’evento digitale promosso dalla Cgil in collaborazione con Futurelab e trasmesso in diretta da Collettiva.it. Secondo Gentiloni, il lavoro dell'esecutivo europeo è incentrato inoltre sulla revisione delle regole del patto di stabilità, un discorso che è stato “messo in pausa ma va ripreso”. “Il terzo capitolo prioritario del mio lavoro è quello di consentire di avere delle risorse proprie”, ha detto Gentiloni osservando che si tratta di risorse che consentano “questo grande debito comune di ripagarlo con risorse comuni”, rappresentando una “premessa per dire successo che forse si può ripetere”. (segue) (Res)