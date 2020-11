Libia: l'inviata Onu Williams vieta Whatsapp e Viber ai delegati del Foro di dialogo a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, avrebbe vietato l’utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea Whatsapp e Viber ai 75 delegati del Foro di dialogo politico libico in corso da lunedì 9 novembre a Gammarth, località balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa. Lo riferisce oggi l’emittente televisiva libica “Libya 24”, considerata vicina ai gheddafiani, dopo la fuga di notizie sul presunto disaccordo tra i membri del Forum sui criteri e meccanismi per le candidature al nuovo Consiglio presidenziale e al governo di unità nazionale durante le deliberazioni che ieri hanno superato le otto ore. Ieri, inoltre, è circolata un'altra bozza (la terza dall'inizio della conferenza) dell'accordo che dovrebbe essere sottoscritto al termine dei lavori. "Agenzia Nova" ha appurato che almeno due documenti diffusi alla stampa sono degli “smart fake”, cioè delle bozze in apparenza ufficiali che mischiano alcune parti effettivamente in discussione con un testo puramente inventate.Parlando ieri sera all’emittente “Télévision Tunisienne 1”, la diplomatica statunitense - alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) dopo le dimissioni del libanese Ghassan Salamé a marzo - ha detto che i partecipanti al forum di Tunisi hanno iniziato a definire i termini di riferimento del Consiglio di presidenza “riformato” e del nuovo governo di unità nazionale. Quest’ultimo, ha precisato Williams, verrà guidato da un primo ministro “separato” dal capo del Consiglio di presidenza. Va precisato che attualmente Fayez al Sarraj ricopre sia l’incarico di premier del Governo di accordo nazionale (Gna) che di presidente del Consiglio presidenziale. Williams ha aggiunto che per andare alle elezioni è necessario istituire una autorità esecutiva per unificare la Libia: da qui nasce l’esigenza di un nuovo Consiglio presidenziale e di un governo di unità "efficace", come delineato nelle conclusioni della Conferenza di Berlino sulla crisi libica del 18 gennaio 2020. Infine, Williams ha dichiarato che la tabella di marcia preliminare concordata dai partecipanti al Forum di Tunisi "riflette la volontà del popolo libico", data la rappresentanza ampiamente diversificata al Foro di dialogo politico a Tunisi. Dei 75 membri riuniti dall’Unsmil, 26 sono stati nominati dalle due camere del parlamento libico (il Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti, per quanto il prima sia tecnicamente un organo consultivo e non legislativo), mentre altri 49 delegati sono stati selezionati dall’Unmsil su basi geografiche e tribali, con criteri tuttavia giudicati controversi e poco trasparenti da alcune parti politiche in Libia.Ieri alcuni membri dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, e della Camera dei rappresentanti, l’organo legislativo eletto nel 2014, hanno annunciato che contesteranno in tribunale qualsiasi quadro costituzionale per andare alle elezioni che non passi per un referendum sulla bozza redatta nel 2017 dai due terzi dell’Assemblea costituente della Libia. Una nota stampa al riguardo è stata diffusa ad alcuni organi di stampa libici, tra cui “Al Marsad” e “Afrigate news”, testate rispettivamente vicine al generale Khalifa Haftar e all’intelligence francese. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero dei deputati e dei consiglieri che hanno aderito alla protesta. All’iniziativa avrebbero preso parte però anche alcuni membri dell’Assemblea costituente della Libia, organismo di 60 membri provenienti dalle tre macroregioni del Paese (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), incaricato di redigere la Costituzione che, in teoria, dovrebbe essere sottoposta a referendum. Questi sviluppi avvengono mentre il Foro di dialogo politico si appresta alla conclusione dopo sei giorni di negoziati.Secondo quanto appreso ieri mattina da “Agenzia Nova” da fonti libiche, la Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli dovrebbero concordare un quadro costituzionale per le elezioni entro 60 giorni: in caso contrario, questo compito spetterà al Foro di dialogo politico. Si tratterebbe, tuttavia, di una forzatura dal momento che la prassi vorrebbe che la Costituzione - che contiene le regole per il voto e le linee guida per il futuro assetto del Paese - sia sottoposta prima a referendum. Venerdì 13 novembre, Williams ha annunciato che le elezioni in Libia si terranno il 24 dicembre 2021, una data storica perché coincide con il settantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese. “E’ un giorno simbolico, un giorno molto importante per i libici ma sarà anche un giorno critico nella storia della Libia, perché sarà un momento, un'occasione, in cui potranno eleggere democraticamente i loro leader e rinnovare la legittimità delle loro istituzioni”, ha detto Williams. Tre giorni prima, l’11 novembre, Williams aveva detto che i colloqui politici sul futuro della Libia in corso in Tunisia "hanno raggiunto una svolta" con "un accordo preliminare su una tabella di marcia" per arrivare a "elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque, inclusive e credibili" entro “18 mesi”. (Tut)