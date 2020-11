Cina e Asean firmano il Rcep, il più grande accordo di libero scambio al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha firmato oggi assieme ai dieci Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), al Giappone, alla Corea del Sud, all’Australia e alla Nuova Zelanda il Partenariato regionale economico comprensivo (Rcep), che si presenta come il più grande accordo di libero scambio al mondo. L’intesa, che copre un’area che vale un terzo dell’attività economica globale, porterà a dazi più bassi negli scambi commerciali tra i Paesi membri, ma è meno approfondito rispetto al Partenariato trans-pacifico (Tpp) stracciato dal presidente statunitense Donald Trump poco dopo il suo arrivo alla Casa Bianca, nel 2016. Il Rcep è stato firmato a margine del summit virtuale dell’Asean, concluso oggi.“Dopo otto anni di negoziati lacrime e sangue, siamo finalmente arrivati al momento di chiudere l’accordo”, ha scritto in un comunicato il ministro del Commercio della Malesia, Mohamed Azmin Ali. I firmatari sperano che l’intesa possa favorire la ripresa delle economie regionali dopo la crisi legata alla pandemia di coronavirus. “I nostri Paesi hanno scelto di aprire i rispettivi mercati invece di ristabilire misure protezioniste in questi tempi difficili”, ha aggiunto il ministro malesiano. Dal Partenariato regionale economico comprensivo rimane per ora esclusa l’India, che tuttavia potrà avvalersi di una clausola per entrare più avanti nel blocco. Nuova Delhi si è sfilata dall’intesa spiegando di non poter esporre i propri produttori e i propri agricoltori a una concorrenza estera ancora più agguerrita: a pesare nella decisione sarebbero stati in particolare i timori per l’arrivo di prodotti artigianali dalla Cina e le pressioni delle imprese del settore caseario, preoccupate dalla competitività dei produttori di Nuova Zelanda e Australia.Questa mattina il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha fatto sapere tuttavia che premerà con il suo governo “per una zona economica di libero scambio ancora più larga, con l’India all’interno dell’accordo e il sostegno di altri Paesi”. Con l’esclusione dell’India, il Rcep copre un’area nella quale risiedono oltre 2 miliardi di persone. A differenza del Tpp e dell’Unione europea, non stabilisce standard unificati sul lavoro e l’ambiente, né impegna i Paesi firmatari ad aprire all’estero settori chiave dell’economia. Tuttavia, l’accordo prevede regole che faciliteranno gli investimenti e gli affari all’interno della regione. La firma è anche considerata un successo diplomatico per la Cina, che rappresenta il più grande mercato dell’area e che rivendica il ruolo di “promotore della globalizzazione e della cooperazione multilaterale” a livello globale. (Cip)