Ue: Gentiloni, revisione regole non elimina problema del debito italiano

- Il debito pubblico sarà elevato in tutti i paesi dell’Unione europea: nonostante la revisione delle regole su cui si lavora, questo rimane un problema per l’Italia. Lo ha sottolineato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel suo intervento all’evento digitale promosso dalla Cgil in collaborazione con Futurelab e trasmesso in diretta da Collettiva.it. “La questione del debito per un paese come l’Italia esiste”, ha detto Gentiloni evidenziando che il lavoro dell'Ue verso la revisione del Patto di stabilità non elimina il problema dell’elevato debito pubblico italiano. “Tutti avremo debito elevato”, ha riconosciuto Gentiloni in riferimento alla crisi innescata dal Covid-19 in Europa, parlando di una media del debito pubblico di oltre il 100 per cento del Pil nell'Ue, ovvero un livello molto lontano dall’obiettivo del 60 per cento. “Ma rivedere le regole non significa immaginare che tale questione possa essere cancellata”, ha chiarito. (Res)