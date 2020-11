Business news: Oxfam torna a chiedere cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della riunione straordinaria del G20 Finanze del 13 novembre, una lettera–appello promossa da Oxfam e firmata da oltre mille operatori della sanità di tutto il mondo torna a chiedere la cancellazione del debito dei Paesi più poveri. Lo riferisce Oxfam in un comunicato rilanciato dai media locali, precisando che tra i firmatari c'è anche l'infettivologo italiano Stefano Vella, professore presso l'Università Cattolica di Roma ed ex direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità. "L'attuale pandemia ha portato alla luce le drammatiche disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari e la debolezza, anche nella raccolta dati, dei sistemi sanitari di molti paesi in via di sviluppo", ha spiegato Vella, per il quale "è fondamentale che questi Paesi, con proprie risorse, possano rafforzare le strutture, aumentare e migliorare la preparazione del personale per essere pronti a far fronte a malattie vecchie e nuove, assicurando la salute dei propri cittadini e di conseguenza lo sviluppo delle proprie economie". Tra i firmatari dell'appello ci sono anche Nisreen Alwan, professore associato dell'Università britannica di Southampton, Christophe Prudhomme, medico di pronto soccorso e portavoce dell'associazione francese Medicina di emergenza, Trisha Greenhalgh, primario del dipartimento Scienza della salute dell'Università di Oxford e Francis Mupeta, Capo del dipartimento Malattie infettive dell'Università Teaching, in Zambia. L'iniziativa, spiega Oxfam, servirà a ribadire che, solo liberandosi dal peso del debito, i Paesi più poveri potranno destinare risorse alla lotta contro il Covid-19, investendo in sistemi sanitari che possa essere in grado di far fronte alla pandemia. (Com)