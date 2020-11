Legge Bilancio: Casellati, in questa fase deve essere scritta insieme da maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la legge di Bilancio è "il primo passo per la costruzione del futuro del Paese, quello che io chiamo 'Progetto Italia', non può che essere scritta insieme da maggioranza e opposizione perché in un momento così drammatico le decisioni di finanza pubblica non possono che essere condivise con l’opposizione". Lo afferma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una intervista a "Il Sole 24 ore". Casellati, che nei giorni scorsi insieme al presidente della Camera Roberto Fico è stata ricevuta dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, sul tema del confronto tra maggioranza e opposizione in questa fase emergenziale, ha spiegato: "mi sto confrontando con il presidente Fico. Bisogna stabilire a monte il metodo, le regole, il perimetro e il punto di caduta di questa collaborazione. Trovare cioè l’accordo sul peso specifico che l’opposizione avrà nel processo decisionale e nelle scelte della maggioranza. In questo senso, il lavoro delle Commissioni può essere un banco di prova. A tal fine, ho già incontrato tutti i presidenti. Il Paese pretende una collaborazione vera, concreta e agile. Non scatole vuote o organismi elefantiaci".(Rin)