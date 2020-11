Legge Bilancio: Casellati, inaccettabile sacrificare dibattito parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La legge di contabilità prevede una scadenza chiara, il 20 ottobre. Siamo già ad un mese di ritardo, e non sappiamo quando arriverà. Questo sacrifica il dibattito, che è il cardine della democrazia parlamentare. Non è accettabile”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista a “Il Sole 24 ore”. “Infatti il Senato, che quest’anno ha il bilancio in seconda lettura, non toccherà palla. Così si rischia il conflitto istituzionale – ha osservato -. Proprio rispetto alla legge di Bilancio, meno di un anno fa, la Corte Costituzionale aveva censurato la contrazione dei tempi nei lavori parlamentari”. (segue) (Rin)