Legge Bilancio: Casellati, inaccettabile sacrificare dibattito parlamentare (2)

- Quanto poi alla decretazione d’urgenza, Casellati ha aggiunto: “Se vi è volontà politica, leggi importanti - come in passato legge di Bilancio, indulto, missioni internazionali - possono essere approvate in Parlamento in poco tempo senza decretazione d’urgenza. Certo ci troviamo in una situazione inedita e grave, ma l’adozione continua di decreti legge con disposizioni tra loro sovrapposte, come i vari Decreti Ristori, non favorisce il lavoro del Parlamento. La situazione è aggravata dal costante ricorso ad atti amministrativi, quali i dpcm, che limitano le libertà fondamentali”. (Rin)