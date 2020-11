Moldova: elezioni presidenziali, urne aperte per il ballottaggio tra Sandu e Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte oggi in Moldova dove si tiene il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedono concorrere l'attuale capo dello Stato, il socialista Igor Dodon e il leader del Partito azione e solidarietà (Pas), l'europeista Maia Sandu. Una sfida che si ripete a distanza di quattro anni, quando fu Dodon ad affermarsi al ballottaggio. Secondo un sondaggio condotto da Cbs Research, Sandu sarebbe in vantaggio seppur di poco: il 33 per cento dei cittadini che intende recarsi al voto questa domenica afferma che voterà per l’ex premier mentre il 31 per cento per la riconferma del presidente con un 15,6 per cento di indecisi e la restante parte di astenuti. Un altro sondaggio condotto dall'Associazione dei sociologi e dei demografi della Moldova mostra invece un vantaggio dell'uno per cento a favore di Dodon, che si attesterebbe al 50,5 per cento contro il 49,5 percento della Sandu. Il vero ago della bilancia di questo ballottaggio sarà il candidato che al primo turno è arrivato terzo: il leader del Partito Nostru, Renato Usatii, che ha raccolto ben il 16,9 per cento dei voti. Usatti ha in un primo momento confermato il suo sostegno alla Sandu in cambio di nuove elezioni anticipate in caso di vittoria della candidata europeista, per poi invitare i propri elettori a votare "secondo la propria coscienza", dicendosi convinto che questi voteranno contro Dodon. (segue) (Moc)