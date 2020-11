Covid: Casellati, continuo scarico responsabilità, come in gioco cerino acceso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del Titolo V della Costituzione “riparliamone con idee chiare sulla distinzione dei poteri, senza l’equivoco normativo provocato dai dpcm”. E’ quanto afferma la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista a “Il Sole 24 ore”. “È evidente che molte cose non hanno funzionato nella catena di comando – osserva -. Perché sia per gli aspetti sanitari che per quelli economici non si è detto chi deve fare che cosa. C’è stato un continuo scarico di responsabilità, come nel gioco del cerino acceso. Questo ha determinato gravi lacune nel coordinamento Stato-Regioni con ritardi ed errori strategici a danno di famiglie ed imprese".(Rin)