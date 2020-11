Cipro: oggi la contestata visita di Erdogan nel nord con tappa a Famagosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi la discussa visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, in particolare con una tappa a Famagosta dove nelle scorse settimane è stato riaperta al pubblico la spiaggia abbandonata di Varosha. La visita, che avviene dopo l'elezione a Cipro del nord del nazionalista "amico" di Erdogan Ersin Tatar, ha destato alcune proteste anche all'interno della comunità turco-cipriota. Secondo la presidenza della Repubblica di Cipro, la presenza del presidente turco Erdogan nell'isola per il 37mo anniversario della dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte dell'autoproclamata repubblica del nord "rappresenta una provocazione senza precedenti". La presidenza cipriota ha condannato anche la visita in programma da parte di Erdogan e del neo presidente dell'autoproclamata repubblica di Cipro del Nord Tatar a Famagosta "in piena violazione delle risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza dell'Onu". Secondo la presidenza di Nicosia, questa azioni "minacciano gli sforzi del segretario generale Onu per organizzare una conferenza informale tra le cinque parti e non portano a niente di positivo per la ripresa dei negoziati per una soluzione al problema di Cipro". Nei giorni scorsi, durante un bilaterale ad Ankara tra Erdogan e Tatar, era stata annunciata per il 15 novembre la visita di Erdogan nell'isola del Mediterraneo orientale. (segue) (Res)