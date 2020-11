Elezioni presidenziali in Moldova, urne aperte per il ballottaggio tra Sandu e Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte oggi in Moldova dove si tiene il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedono concorrere l'attuale capo dello Stato, il socialista Igor Dodon e il leader del Partito azione e solidarietà (Pas), l'europeista Maia Sandu. Una sfida che si ripete a distanza di quattro anni, quando fu Dodon ad affermarsi al ballottaggio. Secondo un sondaggio condotto da Cbs Research, Sandu sarebbe in vantaggio seppur di poco: il 33 per cento dei cittadini che intende recarsi al voto questa domenica afferma che voterà per l’ex premier mentre il 31 per cento per la riconferma del presidente con un 15,6 per cento di indecisi e la restante parte di astenuti. Un altro sondaggio condotto dall'Associazione dei sociologi e dei demografi della Moldova mostra invece un vantaggio dell'uno per cento a favore di Dodon, che si attesterebbe al 50,5 per cento contro il 49,5 percento della Sandu. Il vero ago della bilancia di questo ballottaggio sarà il candidato che al primo turno è arrivato terzo: il leader del Partito Nostru, Renato Usatii, che ha raccolto ben il 16,9 per cento dei voti. Usatti ha in un primo momento confermato il suo sostegno alla Sandu in cambio di nuove elezioni anticipate in caso di vittoria della candidata europeista, per poi invitare i propri elettori a votare "secondo la propria coscienza", dicendosi convinto che questi voteranno contro Dodon.Altro fattore determinante sul risultato finale sarà l'affluenza alle urne che, secondo diversi osservatori, supererà il 50 per cento: un dato che dovrebbe favorire l’europeista Sandu dopo il successo del primo turno in cui ha ottenuto oltre il 36 per cento delle preferenze. "Superata l'affluenza al 50 per cento al secondo turno delle elezioni presidenziali, le possibilità di Sandu nell’ottenere la vittoria saranno piuttosto alte. In caso di minore affluenza, il suo avversario dovrebbe vincere", ha spiegato Mihai Mogildea dell'Istituto per le politiche e le riforme europee all'agenzia di stampa "Ipn Moldova". "Per ottenere la vittoria al secondo turno, Sandu avrà bisogno anche del voto di alcuni elettori che hanno votato per Usatii al primo turno. Alcuni elettori potrebbero sostenere Sandu perché delusi dai risultati raggiunti da Dodon in quattro anni o avevano certe aspettative nei confronti del presidente, ma queste non sono state soddisfate”, ha aggiunto. “Nel 2016, Usatii aveva annunciato il suo sostegno a Dodon, i suoi sostenitori hanno poi votato per l’attuale presidente, ma la campagna elettorale di quest'anno di Usatii è stata invece anti-Dodon e alcuni elettori di Usatii dovrebbero spostare il provo voto a favore di Sandu, più come voto di protesta nei confronti di Dodon che non necessariamente a sostegno della Sandu”, ha proseguito l’analista.Altri candidati di centrodestra, in corsa al primo turno, hanno espresso sin da subito il loro sostegno a Sandu, seppur questi portino in dote solo un gradimento totale dell’8 per cento. I risultati delle elezioni del primo novembre hanno in gran parte coinciso con i sondaggi effettuati prima del voto. Anche questa volta hanno votato a favore della leader di Pas, i cittadini moldavi all’estero, mentre rispetto alle elezioni del 2016, il voto delle minoranze e in particolare quello della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) non ha di certo premiato Dodon. "La dimensione del loro voto organizzato alle urne è diminuita rispetto alle ultime elezioni parlamentari. E il motivo è la decisione della Corte costituzionale della Moldova che ha vietato, il giorno delle elezioni, la circolazione di veicoli con una capienza superiore a otto posti. La polizia deve documentare ora le violazioni e inviarle alla Procura”, ha affermato Mogildea. “Perché quello che accade ad ogni elezione parlamentare, nelle cosiddette zone di sicurezza (quale la Transnistria), deve essere percepito non solo come un fenomeno di 'trasporto organizzato', ma anche come un fenomeno di corruzione degli elettori. Organizzando il trasporto degli elettori alle urne e pagando somme di denaro per votare per un determinato candidato, si verifica il voto di scambio”, ha sottolineato l’analista.La campagna elettorale dei due candidati, anche per il secondo turno, è stata caratterizzata da duri attacchi e dalle polemiche scaturite dal mancato dibattito tra i due contendenti. Dopo avere sostenuto la necessità di un confronto pubblico è stata poi la stessa Sandu a non volere partecipare ai dibattiti programmati per questa settimana in vista del voto. Per questo la squadra elettorale del presidente Dodon è rimasta "sbalordita" dalla decisione dell’economista. “Non abbiamo nulla da discutere con un personaggio del genere", è stata la risposta di Sandu. "Ho insistito per avere un dibattito pubblico davanti alle persone su argomenti di interesse nazionale. Ma ogni volta che viene chiamato a discutere, Dodon non fa altro che dire bugie", ha spiegato la candidata. Al di là degli attacchi, Sandu ha voluto già anticipare in questa seconda fase di campagna elettorale quella che potrebbe essere le chiavi di volta della sua presidenza. Lotta senza quartiere alla corruzione e politiche economiche a favore della crescita ma soprattutto a sostegno delle classe meno abbienti, giovani e le imprese colpite dalla crisi. Un cambiamento in "piena discontinuità", ha rimarcato, con il sistema politico che in questi anni ha retto il Paese. Dodon, invece, dopo il risultato deludente del primo turno, ha ammesso di avere sottovalutato l'importanza del voto all'estero e assicurato di volere essere il "presidente di tutti". Inoltre il capo di Stato uscente non intenderà consentire nuove restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 in modo da permettere a "imprese esterne di colpire il mercato" nazionale e accetterà prestiti dall'estero solo per il ripristino delle infrastrutture. (Moc)