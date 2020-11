Roma: al via il primo dei quattro appuntamenti delle Domeniche ecologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via oggi a Roma il primo dei quattro appuntamenti delle Domeniche ecologiche per la stagione invernale 2020-2021. Si tratta del provvedimento per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e sulla sostenibilità ambientale. Sono previsti poi altri 3 appuntamenti, fino a marzo 2021. L'iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore nella Ztl "Fascia verde". Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. (segue) (Rer)