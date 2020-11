Roma: al via il primo dei quattro appuntamenti delle Domeniche ecologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevista su tutto il territorio comunale l'intensificazione dei controlli per l'accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all'aperto. Garantita una deroga a tutti coloro che si sposteranno per l'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", la campagna organizzata da Ama per la raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti e particolari. Stabilita anche la limitazione delle temperature massime e dei periodi di accensione per gli impianti termici. La polizia locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento. Eventuali deroghe al provvedimento sono riportate nell'ordinanza sindacale pubblicata sul portale web di Roma Capitale. (Rer)