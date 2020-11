India: Nitish Kumar confermato per la quarta volta capo ministro del Bihar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni si sono tenute in tre fasi il 28 ottobre, il 3 novembre e il 7 novembre. Nella prima fase si è votato in 71 collegi, in 31 mila seggi, e si è registrata un’affluenza del 55 per cento. La seconda fase ha interessato 94 collegi, con 42 mila seggi allestiti, con un’affluenza del 54 per cento. Nella terza fase si è votato in 78 collegi, in 33.500 seggi, e l’affluenza è stata del 57,9 per cento. Complessivamente l’affluenza è stata leggermente al di sotto del 58 per cento del 2015. Allora si votò in cinque fasi; quest’anno in meno giornate ma con un orario di apertura dei seggi prolungato, dalle 7 alle 18, e un numero di elettori per seggio ridotto da 1.500 a mille. Quelle del Bihar sono state le prime elezioni in India da quando è emersa l’epidemia di coronavirus. Per la prima volta, lo Stato ha adottato anche il voto per posta, possibilità di cui potevano avvalersi le persone di età superiore a 80 anni e quelle con disabilità. Per contenere i rischi di contagio, la Commissione elettorale ha organizzato la distribuzione di 700 mila dosatori di disinfettanti, 44,6 milioni di mascherine, 600 mila tute protettive, 760 mila visiere, 2,3 milioni di paia di guanti per gli scrutatori e 7,2 milioni per gli elettori. (segue) (Inn)