India: Nitish Kumar confermato per la quarta volta capo ministro del Bihar (4)

- Lo Stato del Bihar, nell’India nord-orientale, è stato istituito nel 1950 con capitale Patna. Nel 2000 il suo territorio meridionale, ricco di risorse minerarie, si è separato dando vita al Jharkhand. È uno dei più popolosi del paese, con oltre cento milioni di abitanti. La popolazione è per oltre l’80 per cento induista, con una consistente minoranza islamica, vicina al 17 per cento. L’hindi è la lingua ufficiale, l’urdu e il maithili sono le principali tra le altre riconosciute. Lo Stato è tra i meno sviluppati dell’India, con oltre il 40 per cento della popolazione in povertà. L’economia è prevalentemente agricola: il Bihar è il primo produttore di verdura e il secondo di frutta in India. Si coltivano anche riso, grano, granturco, canna da zucchero e tabacco. Sta emergendo un’industria della trasformazione alimentare, con un hub della birra. Siti archeologici e templi sono le principali attrazioni turistiche; il Bihar ha una tradizione di turismo educativo, per la presenza di alcune delle più antiche università: il monastero buddista di Nalanda, del Regno Magadha, è iscritto nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)