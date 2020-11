Libia: fonti stampa, sicurezza di Erdogan a Tripoli per preparare visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei delle forze speciali turche sarebbero atterrati a Tripoli, la capitale della Libia, per predisporre le misure di sicurezza di una visita imminente del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato in un servizio televisivo l'emittente panaraba "Al Arabiya", di proprietà saudita e con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Oggi il presidente turco si recherà nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, in particolare con una tappa a Famagosta dove nelle scorse settimane è stata riaperta al pubblico la spiaggia abbandonata di Varosha. La tv libica “218 tv” aveva riferito nei giorni scorsi che un team di intelligence e sicurezza turca era arrivato a Tripoli martedì 10 novembre in preparazione della visita del capo dello Stato turco. Inoltre, fonti diplomatiche avevano spiegato all’emittente televisiva turca "Seven" che la visita di Erdogan a Tripoli durerà per alcune ore e avrà l'obiettivo di fornire “supporto morale” al Governo di accordo nazionale libico (Gna), l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto militarmente da Ankara. Lo scorso 17 giugno, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si era recato in visita in Libia alla guida una delegazione di altissimo livello che annoverava il capo dell’intelligence Hakan Fidan e l’allora ministro delle Finanze e del Tesoro, Berat Albayrak, genero del presidente Erdogan dimessosi dall’incarico sabato 7 novembre. Molti osservatori avevano interpretato la missione di Cavusoglu come un segnale per una possibile visita di Erdogan nel Paese nordafricano.(Res)