Business news: Cina, indice prezzi al consumo in aumento dello 0,5 per cento a ottobre

- L'indice dei prezzi al consumo della Cina (Ipc) è aumentato dello 0,5 per cento su base annua il mese scorso, dopo l'aumento dell'1,7 per cento a settembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Su base mensile, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,3 per cento. I prezzi del cibo, che rappresentano quasi un terzo dell'Ipc cinese, sono diminuiti dell'1,8 per cento il mese scorso. Dong Lijuan, statistico dell'Nbs, ha attribuito l'inflazione contenuta al calo dei prezzi dei prodotti alimentari, in particolare uova, verdure e maiale. In dettaglio, i prezzi della carne di maiale sono scesi del sette per cento il mese scorso, un ulteriore calo di 5,4 punti percentuali rispetto a settembre, poiché la capacità di produzione di maiale continua a riprendersi e l'offerta di carne suina continua a migliorare. I prezzi di uova e verdure sono scesi rispettivamente del 2,3 e del 2,1 per cento da settembre a causa dell'abbondante offerta. (Cip)