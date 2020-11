Business news: India, il governo annuncia un nuovo piano di salvataggio da 16,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha annunciato un nuovo piano di salvataggio dell’economia da 16,1 miliardi di dollari mirato, in particolare, a creare nuovi posti di lavoro e a favorire la ripresa in diversi settori duramente colpiti dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19. A rendere note nel dettaglio le nuove misure è stata la ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman. Il terzo pacchetto di aiuti all’economia nel quadro della crisi in corso prevede in particolare fondi per il settore immobiliari, sussidi per i fertilizzanti, nuovi incentivi per l’impiego e finanziamenti per le aree rurali. Il totale degli aiuti annunciati finora corrisponde a circa il 15 per cento del prodotto interno lordo e dovrebbe far aumentare il deficit di bilancio fino al 7 per cento del Pil. (Inn)