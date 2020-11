Business news: Cina, vendite totali veicoli in aumento del 12,5 per cento in ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Cina sono aumentate del 12,5 per cento in ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il settimo mese consecutivo in espansione. Come evidenziano i dati dell'Associazione cinese dei costruttori di automobili, il mese scorso sono stati venduti circa 2,57 milioni di veicoli e le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) sono aumentate del 105 per cento a 160 mila, il quarto mese consecutivo in positivo. I Nev includono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in benzina-elettrici e veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Le case automobilistiche internazionali, tra cui Toyota e Honda, hanno previsto maggiori profitti con l'aumento delle vendite Nev in Cina. Anche la ripresa economica complessiva del paese ha subito un'accelerazione, espandendosi del 4,9 per cento nel trimestre luglio-settembre, rispetto al 3,2 per cento dei tre mesi precedenti. Le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate del nove per cento, con alcune case automobilistiche, tra cui Toyota, che registrano una crescita a due cifre. Per i veicoli commerciali, che costituiscono circa un quarto del mercato complessivo, le vendite sono aumentate del 30 per cento. (Cip)