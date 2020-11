Business news: Cina, sospeso import prodotti ittici da azienda indiana per tracce di virus su confezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione generale delle dogane cinese ha sospeso per una settimana le importazioni di prodotti ittici da un'azienda indiana, dopo che tracce di Covid-19 sono state localizzate sulla confezione esterna di alcuni campioni di seppie congelate. "Il controllo e la gestione delle risorse saranno rafforzati", ha dichiarato in conferenza stampa giovedì Bi Kexin, capo dell'Ufficio per la sicurezza alimentare di importazione ed esportazione dell'Amministrazione generale delle dogane, osservando che le dogane cinesi miglioreranno ulteriormente l'ispezione degli alimenti importati dalla catena del freddo nel tentativo di prevenire il rischio di infezioni da coronavirus importate. (Cip)