Business news: Turchia, mercati attendono mosse Erdogan dopo dimissioni ministro Finanze

- La crisi finanziaria in cui la Turchia versa da settimane potrebbe aver assunto anche carattere politico, con le dimissioni a sorpresa di Berat Albayrak, ministro delle Finanze e genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, giunte domenica sera al culmine di un fine settimana di tensioni. Poche ore prima, sabato 7 novembre, Erdogan aveva sostituito il governatore della Banca centrale di Ankara, Murat Uysal, con l’ex ministro delle Finanze Naci Agbal. La decisione è giunta dopo due settimane in cui la lira turca è sprofondata drammaticamente, fino a toccare e superare (giovedì scorso) il record negativo di 10 unità sull’euro, segnando per il 2020 una perdita di valore totale del 30 per cento. Se il cambio al vertice della Banca centrale in questo contesto è più semplice da analizzare, risulta più complesso spiegare le ragioni e le circostanze della decisione del ministro delle Finanze, presa ufficialmente per “motivi di salute”. Allo stato attuale due sembrerebbero essere le possibilità più concrete: le dimissioni di Albayrak potrebbero essere un segnale diretto ai mercati, concordato con o deciso direttamente dal presidente Erdogan in linea con la sostituzione di Uysal; oppure un’iniziativa personale del ministro, in reazione alla nomina di Agbal, che in passato ha più volte criticato le politiche dell’ex responsabile delle Finanze. A confortare la prima ipotesi c’è non soltanto la vicinanza “politica” di Albayrak al governatore licenziato, ma anche la vicinanza personale del ministro al presidente (Albayrak è marito di Esra Erdogan, una delle due figlie del capo dello Stato). Inoltre, secondo un’ipotesi ripresa dal “New York Times”, in questo primo caso, l’iniziativa potrebbe forse anche rappresentare un segnale diretto al neo-eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden: in effetti, Albayrak mantiene buoni rapporti con un altro illustre genero, ovvero il potente consigliere della Casa Bianca Jared Kushner. Poiché a detta di analisti e osservatori una presidenza Biden avrebbe con la Turchia un atteggiamento più duro rispetto a quello dell’amministrazione attuale, l’ipotesi ha un fondo di plausibilità ma pare abbastanza fantasiosa: il ministero delle Finanze è una casella-chiave nel governo, e riesce difficile pensare che Erdogan – la cui postura in politica estera è come noto piuttosto aggressiva – sacrifichi un uomo di fiducia per compiacere un governo straniero, oltretutto non ancora insediato. In aggiunta, l’ex direttore del quotidiano turco “Hurriyet”, Murat Yetkin, riporta sul suo blog “The Yetkin Report” notizie secondo cui Erdogan avrebbe chiesto al ministro dell’Interno, Suleyman Soylu, di indagare sulle voci secondo cui 30-40 deputati del Partito giustizia e sviluppo (Akp) sarebbero pronti a dimettersi e confluire nei partiti Deva e Partito del futuro (Gp), fondati da fuoriusciti dell’Akp, nel caso in cui Albayrak dovesse rimanere in carica. In caso di una conferma di tali voci, la rimozione di Albayrak potrebbe anche essere una mossa rivolta non tanto all’esterno (mercati e comunità internazionale) quanto all’interno, ovvero all’opposizione presente dentro l’Akp e forse anche all’opinione pubblica: “Albayrak è stato un partner in tutti gli errori di Erdogan nell’amministrazione dell’economia, ma è anche stato un capro espiatorio”, scrive Yetkin. La notizia delle dimissioni di Albayrak è stata d’altronde accolta negativamente da alcuni membri dell’Akp: il parlamentare Mehmet Mus e il viceministro dei Trasporti Omar Fateh Sayan hanno auspicato su Twitter che il ministro resti in carica. (segue) (Tua)