Business news: ambasciata Israele e Confagricoltura puntano su idroponica per risparmio suolo e acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i rapporti di collaborazione tra l'ambasciata d'Israele in Italia e Confagricoltura all'insegna della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, mettendo in contatto ricerca e attività imprenditoriale in agricoltura. Secondo quanto riferisce una nota di Confagricoltura, in occasione di Ecomondo Digital, l'ambasciata d'Israele e l'Organizzazione degli imprenditori agricoli, con il supporto dell'Istituto per le esportazioni di Israele (Israel Export Insitute), hanno promosso un incontro sulle novità a cui stanno lavorando alacremente i ricercatori e le aziende israeliani Tap, Vertical Field, Growponics, Agam e Mapal, per l'evoluzione della coltivazione idroponica. Israele è leader nella coltivazione fuori suolo e nella microirrigazione, con una lunga e collaudata esperienza ultra trentennale. I suoi ricercatori hanno presentato alle imprese di Confagricoltura le ultime novità ad alto contenuto tecnologico per idroponica, agricoltura verticale, geoponica, aeroponica, serre innovative, soluzioni di deumidificazione e fertilizzazione organica. (Res)