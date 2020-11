Business news: Arabia Saudita, nel 2021 iniziativa “Made in Saudi” per rilancio export non petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità saudita per lo sviluppo dell’export lancerà un’iniziativa “Made in Saudi” nel primo trimestre del 2021, per accelerare il processo di industrializzazione e trasformare il Regno in “una destinazione industriale globale”. Lo riferisce il quotidiano in lingua inglese "Arab News". Nel quadro del programma, l’Arabia Saudita creerà un marchio unificato per i servizi e prodotti sauditi nei mercati regionali e globali. Secondo Saleh al Solami, segretario generale dell’Autorità, il programma aiuterà a sviluppare l’immagine dei prodotti e servizi sauditi. Il programma cerca inoltre di conseguire gli scopi delineati nel Programma nazionale di logistica e sviluppo industriale delle autorità saudite. L’iniziativa “Made in Saudi” fornirà schemi di partecipazione per compagnie che rispettino certi criteri di eleggibilità, le quali potranno successivamente apporre il marchio sui loro prodotti per sostenere la crescita e l’espansione in alcuni mercati-target. (Res)