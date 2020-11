Business news: Italia-Africa, al via il 26 novembre settima edizione forum Ice su opportunità di business con Paesi Sadc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) ed il think thank The European House Ambrosetti presenteranno il 26 e 27 novembre la Settima edizione del "Southern Africa Europe Ceo Dialogue". Il Summit, riferiscono gli organizzatori in un comunicato, si conferma come la piattaforma di riferimento per il rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e i Paesi membri della Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (Sadc). In occasione della messa in onda del Summit, verranno presentati diversi studi di indirizzo macroeconomico e di business ed in particolare il Global attractiveness index -African Chapter: lanciato in anteprima assoluta nella scorsa edizione (2019), lo studio è la versione mirata al continente africano del più generale Global Attractiveness Index (Gai), che viene pubblicato dalla European House Ambrosetti e misura l'indice di attrattività dei Paesi nel mondo. Con il Gai Africa, spiegano i promotori dell'iniziativa, si è voluto rifocalizzare i vari parametri, componenti la costruzione dell’indice, in misura mirata e comparativa per i Paesi africani, dando strumenti valutativi inediti circa il potenziale dei diversi Paesi del continente ad operatori e policy maker. Al centro dei lavori del 26 e 27 novembre diversi temi, fra i quali lo sviluppo di reti digitali nel settore dei trasporti, sviluppi nell'ambito della transizione energetica, proposte per lo sviluppo di un turismo sostenibile, sfide ed opportunità nell'industria del packaging sudafricana e italiana e altri aspetti legati al rafforzamento delle capacità e della competitività di settore. (Com)