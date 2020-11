Business news: parlamento Nigeria ratifica Area di libero scambio continentale africana (AfCfta)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Nigeria ha ratificato l'accordo che istituisce l'Area di libero scambio continentale africana (AfCfta). Lo ha riferito su Twitter la presidenza nigeriana, precisando che il Consiglio esecutivo federale (Fec) ha ratificato l'adesione del Paese all'accordo, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1 gennaio. Prima economia continentale, la Nigeria aveva tardato ad aderire all'accordo, che ha firmato quasi per ultima a luglio del 2019 e che ha ratificato ora a meno di un mese dall'ultimo termine consentito, il 5 dicembre. L'accordo, promosso dall'Unione africana ed alla cui adesione manca oggi all'appello solo l'Eritrea, istituisce la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che coinvolgerà 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in 2.500 miliardi di dollari. Al vertice del 21 marzo 2018 di Kigali, dove 44 Paesi africani sui erano impegnati ad aderire all'iniziativa, le autorità di Abuja avevano preso tempo dichiarando di voler procedere ad ulteriori accertamenti. Le preoccupazioni nigeriane vertono, in particolare, sul rischio di perdere il vantaggio economico acquisito con una eccessiva liberalizzazione del mercato locale, come accaduto nel caso dei suoi prodotti tessili in seguito alla spinta al libero scambio dell’Omc: in quel caso, sostengono le autorità, attività di “dumping” hanno danneggiato il suo mercato interno. (Res)